Furtwangen-Neukirch (sh). Zu einer Informationsfahrt nach St. Peter lädt das "Nahwärme-Team" Neukirch interessierte Mitbürger ein. Bei der letzten Informationsveranstaltung in der Schwarzwaldhalle hatte sich reges Interesse gezeigt, einmal eine funktionierende Nahwärme-Versorgung zu sehen und genau erläutert zu bekommen. In Kooperation mit dem Nahwärme-Netz St. Peter konnte nun eine solche Besichtigung organisiert werden. Die Fahrt findet am Dienstag, 3. Juli, statt. Abfahrt ist um 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Neukirch in der Talstraße. In St. Peter werden dann die Spezialisten die Heizzentrale im Betrieb vorstellen sowie ausführlich Auskunft geben über die Technik und alle damit zusammenhängenden Fragen. Zur Teilnahme ist jeder eingeladen, der sich für das Nahwärme-Netz Neukirch interessiert. Dies gilt also auch ausdrücklich für Hausbesitzer in Neukirch, die sich überlegen, ebenfalls an das Neukircher Wärme-Netz anzuschließen. Eine Anmeldung bis spätestens 28. Juni bei Josef Faller, Telefon 0151/41 25 93 13, E-Mail sepp.faller@t-online.de, oder Burkhard Rombach, Telefon 0160/14 62 840, E-Mail burkhard_rombach@web.de, ist notwendig.