Furtwangen Thema Breitband wird aktuell

Am Mittwoch, 28. November, findet dazu für alle Bürger aus Schönenbach und vom Gebiet Sommerberg in Furtwangen eine Informationsveranstaltung in der Festhalle statt.

Hansjörg Hall empfahl ausdrücklich noch einmal, dass alle Bürger daran teilnehmen sollten, um sich über die Möglichkeiten für schnelles Internet, Telefon und Fernsehen zu informieren.

Dabei machte er deutlich, dass eine möglichst breite Beteiligung der Bürger an dieser modernen Breitbandversorgung wichtig sei. Dadurch kämen dann im Lauf der Jahre entsprechende Rückflüsse aus den Gebühren in den städtischen Haushalt.