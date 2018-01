Furtwangen Theatergen ist in Familie verankert

Furtwangen-Linach. Seit 1967 ist Roswitha Straub ununterbrochen mit dabei. Damals war sie nur für ihre Schwester Gertrud kurzfristig eingesprungen, die von Berufswegen absagen musste. In den vergangenen Jahrzehnten war sie stets eine treibende Kraft des Linacher Theaterspiels.

Sie hat an der Seite des Regisseurs Alois Straub zahlreiche Stücke ausgesucht, was viel Arbeit macht und keine leichte Aufgabe ist. Gilt es doch, ein Stück zu finden, das nicht nur gut ankommen könnte, sondern sich auch noch für die Linacher Theatergruppe von der Besetzung her eignet. So kommt es oft vor, dass viele Stücke zu lesen sind, bis etwas Passendes gefunden ist. Durch ihre Erfahrung ist Roswitha Straub heute noch bei Stückauswahl und Besetzung eine wichtige Ratgeberin für Regisseur Florian Klausmann. Dies gilt auch, wenn es um Kulissen und Kleidung geht. So bringt sie nicht nur gute Ideen ein, sondern weiß auch genau, wo welche Kleider, Möbel und rare Requisiten zu finden sind.

Das Theatergen ist fest in der Familie Straub verankert. So steht wie seit 15 Jahren wieder ihre Tochter Stefanie auf der Bühne. Noch länger spielte sie mit ihrem Mann Erich, der seit 1965 mitwirkte. Bis vor ein paar Jahren zählte Erich Straub zum festen Bestandteil der Theatergruppe. Er kam über seinen Vater, den Weißerhofbauer Alois Straub, dazu, der ebenfalls Theaterspieler war. Seine erste Rolle mit 15 Jahren war die eines Laufburschen zusammen mit seinem Freund Wolfgang Scherzinger. Zunächst fiel ihm meistens die Rolle eines Knechtes oder auch mal eines Landstreichers zu. Später gab er oft den Bauern oder Bürgermeister. Seine Lieblingsstücke waren "De Hyrotshandel", der 2001 in Linach auf der Freilichtbühne aufgeführt wurde, aber auch das nun wieder zur Aufführung kommende Lustspiel "De Hotzeblitz", das ebenfalls schon auf dem Klausenhof in Neukirch unter freiem Himmel gespielt wurde.