Furtwangen-Linach (ate). Die Theateraufführung "Un alles uf Krankeschii" der Laienspielgruppe Linach findet in der Festhalle Furtwangen statt, nicht wie irrtümlich berichtet im Pfarrsaal St. Cyriak. Die turbulente Komödie wird am 5., 11. und 12. Januar gespielt. Karten sind bei Haushaltswaren Zahlaus in der Bismarckstraße erhältlich.