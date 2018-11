Furtwangen Tennishalle soll verkauft werden

Furtwangen. Das Interesse am Tennissport sei eher rückläufig, stellt der Eigentümer der Tennishalle in Furtwangen, Wenzel Kopecky, fest und spricht von einem bundesweiten Trend. So sei auch der Betrieb seiner Tennishalle nicht mehr wirtschaftlich darstellbar, weshalb er einen Verkauf anstrebt. Bis es soweit ist, werde aber der Hallenbetrieb aufrecht erhalten. Tennisspieler können also vorerst weiter zu ihm kommen.

Die Halle und das zugehörige Wohngebäude stehen auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück. Für den Verkauf von Fläche und Gebäuden hat Kobecky das Immobilienbüro von Alexander Baum in Villingen-Schwenningen beauftragt.

Wie Baum erklärt, hätten er und Kobecky mit der Stadt abgeklärt, welche Form der Nutzung auf dem Gelände möglich sei. Es handle sich bislang um ein Sondergebiet Sportanlagen, aber natürlich seien die Chancen einer erfolgreichen Vermarktung besser, wenn auch andere Möglichkeiten offenstünden.