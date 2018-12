Furtwangen Tempo 30 für Wilhelm- und Bismarckstraße

Der Sprecher der UL Mescheder machte deutlich, dass dies unabhängig von weiteren Planungen kurzfristig umgesetzt werden könnte. Denn die Geschwindigkeit in diesem Bereich sei eine Sicherheitsfrage und die Senkung auf 30 Stundenkilometer bedeute einen Zeitverlust von insgesamt nur elf Sekunden. Dirk Ebeling (CDU) stellte auch aus seiner Sicht als Polizeibeamter fest, dass man tagsüber kaum schneller als 30 fahren könne, dies sei nur um Mitternacht möglich. Außerdem sei eine solche Regelung nur wirksam, wenn sie auch überwacht werde. Heinz Guhl (SPD) ergänzte, dass das Problem nicht dieser Bereich sei, sondern in den Randbereichen wie der Bismarckstraße von Triberg her oder in der Allmendstraße gerast werde. Dadurch sei beispielsweise die Einfahrt von der Kirnerstraße von der Festhalle her oftmals gefährlich.

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde der Antrag angenommen und wird nun an das Straßenverkehrsamt im Landratsamt weitergeleitet. Einig war man sich aber, dass man sich mit einem Gesamtkonzept für den Innenstadtbereich beschäftigen müsse.