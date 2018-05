Furtwangen Taschen voller Hilfsgüter für die Wärmestube

Auf dem Furtwanger Maimarkt konnten Lebensmittelspenden in Einkaufstaschen und -körben abgegeben werden. Bürgermeister Josef Herdner besuchte den Stand von SharityOnline und registrierte sich sofort als Helfer auf der Online-Plattform.

Die Spendenaktion lief sehr erfolgreich für die Studierenden, die hinter dem Verein stehen. Insgesamt kamen 115 Kilogramm an Gütern zusammen. Unter anderem wurden Nudeln, Mehl, Duschgel, Zahnbürsten und viele weitere Dinge am SharityOnline- Stand abgegeben. Die Sachspenden wurden am 16. Mai dem Förderverein WärmestubeTuttlingen überreicht.

Einrichtungsleiterin Doris Mehren-Greuter erzählte den Studenten, wie dankbar die Einrichtung für solche Spenden ist. Oftmals sind es nicht nur Obdachlose, die dort Hilfe suchen. Die Wohnungslosigkeit ist nur die Spitze eines Eisbergs mit vielen anderen Tragödien. Umso mehr freut es Doris Mehren-Greuter, dass SharityOnline den Förderverein auch in diesem Semester mit Sachspenden unterstützt.