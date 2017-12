Furtwangen Talente sind im Wartestand

Furtwangen. Zahlreiche internationale und nationale Erfolge konnten im vergangenen Winter wieder ehemalige Schüler des Skiinternat Furtwangen feiern.

Ob Weltmeistertitel in Einzel- oder Teamwettbewerben wie für Simon Schempp und Benedikt Doll im Biathlon, Einzel- oder Teamerfolge im Weltcup für Fabian Rießle oder Weltcupteilnahmen durch Manuel Faißt in der Nordischen Kombination, Weltmeistertitel in Einzel- und Teamwettbewerben für Carina Vogt im Skisprung oder Teilnahme an Weltmeisterschaften durch Stefanie Böhler und Florian Notz im Skilanglauf – alle durchliefen die Furtwanger Kaderschmiede, in der sie optimale sportliche und schulische Betreuung finden konnten.

Für den Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner sind diese Erfolge nicht nur der "Lohn für die harte Trainingsarbeit der Athleten, sondern zugleich auch der Beleg für die hervorragende Arbeit des sportlichen und pädagogischen Trainer- und Lehrerteams um Internatsleiter Niclas Kullmann". Herdner zeigt sich zudem überzeugt, dass der "Höhenflug des Skiinternats Furtwangen" auch weiterhin anhalten wird.