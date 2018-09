Furtwangen Tag der offenen Tür steht an

2016 feierte die Jugendfeuerwehr Furtwangen ihr 25-jähriges Bestehen mit einem großen Festakt sowie einem Tag der offenen Tür. Zwei Jahre später ist es nun wieder soweit. Und auch in diesem Jahr hat sich d as Team um Jugendwart Jürgen Wahl wieder einiges einfallen lassen. Neben der Bewirtung mit Essen, Trinken, Kaffee und Kuchen stehen wie immer die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Es wird einen Mitmachparcours geben. Hierbei haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an mehreren Stationen kleinere Tätigkeiten durchzuführen, welche auch Inhalt einer Jugendfeuerwehrprobe sein können. Interessierte können sich außerdem am Infostand über die Jugendfeuerwehr informieren.

In direkter Nachbarschaft zum Rettungszentrum kommen alle Feuerwehrfans auf ihre Kosten. Auf dem Hof der Firma Scherzinger Pumpen wird es eine große Fahrzeugausstellung mit den Fahrzeugen der Feuerwehr Furtwangen und all ihren Abteilungen geben. Hierbei können sich Besucher über die Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge und deren Einsatzgebiet informieren. Jede Abteilung wird in einer kleinen, einsatznahen Demonstration Teile ihrer Ausrüstung vorführen.

Es gibt auch die Kinderfahrten mit dem Feuerwehrauto. Und dieser Tag der offenen Tür stellt auch gleichzeitig den Startpunkt für die Anmeldung zur Kindergruppe "Feuerwölfe Furtwangen" dar. Interessierte können sich ab 11.30 Uhr am Infostand der Jugendfeuerwehr anmelden.