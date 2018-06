Furtwangen Tänzer bieten ganz großes Kino

Furtwangen. Von "James Bond" bis zu "Grease" – die Tanzrevue setzte sich nach und nach wie ein Puzzle zusammen, insgesamt zwölf Filmklassiker wurden auf die Bühne gebracht, wobei jede Performance eine eigene Geschichte erzählte. Dazwischen lockertern immer wieder drei lustige Minions das Programm auf. Für die Maske sorgten Gisela Scherer und Mirjam Fecker.

Mit großen Federfächern und Filmklappe eröffneten die "Dance Devilz" die Show der Abteilung Tanz, des Furtwanger Turnvereins. Neben den niedlichen Auftritten der Kinder als wuselnde Mäuse und Köche aus "Ratatouille" sowie Eisprinzessinen aus "Frozen" gab es auch etliche Überraschungsmomente. Zum Beispiel, als sich Charlie Chaplin (Toschkin Schalnich) plötzlich als waghalsiger Breakdancer entpuppt, der die Erdanziehungskraft außer Kraft setzt, oder als es während die Moderatorin Carmen Puchinger am Flügel spielt, so leise wird, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Für Gänsehaut sorgte auch Sabine Kienzler mit ihrem Gesang zu "My heart will go on" aus Titanic, zu welchem Laura Stecher und Simone Puchinger ihr Duett als "Rose und Jack" tanzten. Nicht ganz klar war manchmal , von welchem "Jack" die Rede ist, so fühlte sich manchmal auch "Captain Jack Sparrow"(Timo Maday) angesprochen, wobei er merkte, dass er wohl auf dem falschen Schiff war. Als dann endlich "Fluch der Karibik" dran war, befahl er seiner Crew, die Segel zu setzen und es folgte ein toller Tanz der Ballettgruppen in Piratenkostümen und auf Spitzenschuhen. Flott und mechanisch sah es bei der Hip-Hop-Gruppe "Release" aus, die als Roboter zu "I Robot" tanzte.

Bunt und schrill war es bei "Grease". Auf eine lustige Reise ging es mit den Tieren aus "Madagascar", und ins 20. Jahrhundert entführten die Tänzerinnen des "Great Gatsby" Als aus einer schwarzen Kiste dann eine Tänzerin mit Blitz-Narbe heraus gezaubert wurde, war klar, dass es sich hierbei nur um "Harry Potter" handeln konnte. Mit einem Flamenco der Jazzgruppe "One 2 Step" ging es dann zum Kampf des gestiefelten Kater über. Natürlich durfte auch der Filmklassiker James Bond nicht fehlen. Wie viele Tänzer und Tänzerinnen tatsächlich beteiligt waren, wurde erst am Schluss deutlich, als nach und nach alle Tanzgruppen auf die Bühne traten. Es war ein spannendes Spektakel mit Tanz, Akrobatik und Gesang, welches Simone Puchinger (Leiterin der Abteiltung Tanz des TV Furtwangen) auf die Bühne brachte. Doch bis dahin sei es ein langer Weg gewesen, erklärte die ausgebildete Bühnentänzerin, die alle Choreographien ihrer Tanzschüler selbst kreierte. "Die Stunden, die ich hierfür investiert habe, darf ich gar nicht zählen, es zählen die zufriedenen Gesichter der Schüler und der tosende Schluss-Applaus als Lohn ,für die viele Arbeit", lautete ihr Fazit.