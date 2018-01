Furtwangen Sturmtief Friederike zeigt sich gnädig

Schon am Morgen ging der Schneefall in Regen über. Zahlreiche Dachlawinen lösten sich unter dem Gewicht des nassen Schnees.

Im Einsatz war auch die Feuerwehr Furtwangen. Wie deren Pressesprecher Sven Blessing und Nico Heidinger auf Anfrage berichten, lag gegen 9 Uhr ein Baum auf der Landstraße 173 zwischen Furtwangen und Gütenbach. Rund 20 Minuten später wurden die Wehrleute zu B 500 gerufen. Dort war ein Baum auf die Straße gestürzt.

In beiden Fällen war die Wehr mit dem Einsatzleitwagen und dem Hilfeleistungslöschfahrzeug im Einsatz, um die Straße freizuräumen.

Am Nachmittag ließ der Wind spürbar nach, dennoch blieb es stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst kündigt für den Freitag einen Temperaturrückgang an, der Regen verwandelt sich im Bregtal dann wieder in Schnee, der vor allem in der Nacht zum Samstag üppig fallen soll.