Furtwangen Studenten setzen auf Fitnessanlage

Benedikt Scheffbuch erläuterte, dass es ein solches Übungsgerät bereits einige Zeit beim Skiinternat gab, das aber inzwischen abgebaut werden musste, da das entsprechende Holz morsch geworden war. Das Gerät war bei den Studenten beliebt, würde aber auch genauso den Furtwanger Bürgern jeden Alters Trainingsmöglichkeiten bieten. Seine Vorstellung ist es nun, einen solchen kleinen Fitness-Park im Stadtgebiet zu realisieren. Bei den Diskussionen kristallisierte sich vor allem auch der Stadtgarten als möglicher Standort heraus, er hatte aber auch andere Vorschläge. Nach seiner Vorstellung könnte ein kleiner Park mit verschiedenen Geräten installiert werden.

Auch die Hochschule Furtwangen würde sich wohl beteiligen. Nicht zuletzt wäre dies die Gelegenheit, dass Studenten und Bürger der Stadt bei der gemeinsamen sportlichen Betätigung ins Gespräch kommen. Gerade dieser Kontakt von Studenten mit Bürgern wurde auch vom VdU als positiv bezeichnet. Dabei müsse man, so die Frage aus dem VdU, auch die Sicherheit der Geräte im Auge haben. Bei den Spielplätzen würden die Geräte beispielsweise jeden Monat kontrolliert, erläuterte Michael Schlageter von der Stadtverwaltung.

Die Gesamtkosten für einen solchen Park sind recht variabel je nach Ausstattung und auch Qualität der Geräte. Das beginnt bei 10 000 Euro und geht bis zu rund 50 000 Euro.

Ein solcher Calisthenics-Park für Furtwangen ließe sich für etwa 20 000 Euro realisieren. Außerdem müsse unter den Geräten noch ein Boden angelegt werden, der ebenfalls nicht ganz billig sei.

Dabei zeigte man sich in der Versammlung überzeugt, dass sich für ein solches Projekt auch sicherlich verschiedene Sponsoren finden, um dieses in Kooperation mit der Hochschule zu realisieren. Benedikt Scheffbuch arbeitet jetzt auf jeden Fall das Projekt weiter aus und stellt es dann wieder dem VdU vor.

Calisthenics sind freie Körperkraft-Übungen wie Liegestütze oder Klimmzüge, die man in der Regel an Recks, Barren oder einfach nur auf dem Boden ausführt. Diese Art der Übungen wird auch als ­Eigengewichtübungen bezeichnet. In vielen Städten findet man heute so genannte ­Calisthenics-Parks in verschiedensten Ausführungen, an denen sich Bewohner jeder Altersgruppe von Kindern bis zu Senioren austoben können. Ähnlich eines zentralisierten Trimm-Dich-Pfads befinden sich im Wesentlichen funktionelle und vielfach einsetzbare Krafttrainingstationen an einem Platz.