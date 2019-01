Furtwangen. Gertrud Zapf leitet die Teilnehmer an vier Abenden an, ihre eigenen Strohschuhe herzustellen. Aus Naturmaterialien entstehen tolle Hausschuhe, die die Füße warm und trocken halten. Natürlich können die Narren die Schuhe auch für die Fasnet an ihren Füßen gebrauchen. Der Kurs läuft immer dienstags von 19 bis 21.45 Uhr am 15., 22., 29. Januar und 5. Februar. Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 07723/503181, E-Mail: anmeldung@vhs-oberesbregtal.de. Es sollte auf jeden Fall die Schuhgröße bei der Anmeldung angegeben werden.