Furtwangen Strohhansel bestätigen ihren Vorstand

Zudem hatte die Schriftführerin einen zweitägigen Ausflug an den Feldberg organisiert, der laut der anwesenden jüngeren Männer in Ordnung gewesen sei – bis auf das Laufen. Am 24. Juni waren die Strohhansel mit zwei Teams beim Grümpelturnier der Sportfreunde dabei, bei dem die Mädels die Jungs alt aussehen ließen. Das Strohhansel-Jahr endete mit dem Kilwi-Feuer.

Lea Hättich lieferte einen Kassenbericht ab, bei dem am Ende trotz des Ausflugs noch ein paar Euro übrig blieben. Sie zeigte auf, dass es zwar nicht für "Malle" reicht, der Verein aber dennoch gesunde Finanzen aufweist. Seitens der Mitglieder gab es eine Verschiebung mit 33 Aktiven bei den Erwachsenen und nur mehr zwei aktiven Jugendlichen, ansonsten blieben diese Zahlen gleich.

Der Vorsitzende Markus Hummel bedankte sich bei einer ganzen Reihe von Helfern und Unterstützern des kleinen Vereins, insbesondere bei den vielen Betreibern von Verpflegungsstationen. Erneut habe man zwei neue Gruppen nach Schönenbach geholt. Dank Unterstützung der Polizei, Hermann Fenglers vom Ordnungsamt und des Jugendpflegers Dirk Maute sei alles bestens gelaufen beim Nachtumzug. Weitere wichtige Hilfe sei vom DRK sowie vom Bauhof und der Firma Stark gekommen. Ein besonderer Dank galt auch dem Musikverein. Bedauerlich sei es, so Markus Hummel, dass auch in diesem Jahr keine Messe für die Narren stattfinden konnte.

Auch heuer wird man die Hansel auswärts sehen, zum einen beim Jubiläumsumzug in Bleibach am 27. Januar, dazu am 24. Februar beim Fuhrmannstag in Dittishausen. Die heimische Fasnet beginnt mit dem Ausrufen am 16. Februar und dem Narrenbaumstellen; einen Termin für die Frauenfasnet gebe es leider noch nicht. Am 22. Februar finde der Nachtumzug statt. Auch die Kindergartenbefreiung am "Gschmutzige Dunschdig" (28. Februar) und der anschließende "Kopfweh Fridig" mit "Ramba Zamba" im Löwen seien Teil der Dorffasnet wie immer.

Der Umzug in Furtwangen, der Bunte Abend, der ein sehr sperriges Motto aufweist, sowie der Fasnetmendigsumzug in Vöhrenbach seien fest geplant. Noch nicht sicher sei die Kinderfasnet, hier konnte auch der Vorsitzende der Hexen, Gerd Hummel, nicht Neues berichten. Einen erneuten Ausflug wird es wahrscheinlich ebenfalls geben, ansonsten sei nur das Kilwi-Feuer ein sicherer Termin, so Markus Hummel.

Eine kleine Satzungsänderung in drei Punkten wurde einstimmig abgesegnet. Bei den Wahlen setzen die Narren auf Konstanz: Sowohl der Vorsitzende Markus Hummel, als auch sein Stellvertreter Horst Hättich wurden im Amt bestätigt, dazu bleiben auch Kassiererin Lea Hättich, Schriftführerin Lena Scherzinger und Beisitzerin Silke Hummel dem Vorstand erhalten. Die Kasse wird von Regina Fehrenbach und Bettina Hoba geprüft. Geehrt wurden für zwei Jahre Aktiv Sandra Weißer, Jan Hoba und Michael Weißer, für zehn Jahre Meike Hättich und Sarah Hummel.