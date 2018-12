Furtwangen Stöcklewaldturm erstrahlt in vielen Farben

Furtwangen-Rohrbach (hjk). Der Turm wurde in verschiedenen, wechselnden Farben angeleuchtet. Was vor zwei Jahren als Gag gedacht war, entpuppte sich als Renner – bis spätabends war auch die Mannschaft um Wirtin Katrin Volk da und richtete sich nach den vielen späten Besuchern aus. "Blasius Willmann hat uns vor zwei Jahren gefragt, ob er den Turm beleuchten darf – und wir haben uns recht schnell auf den enormen Ansturm eingestellt", schmunzelte die junge Wirtin. Tatsächlich waren es viele hundert Besucher, die bis spät am Abend Richtung Turm "pilgerten". Leider dauert auch heuer die Illuminierung wieder nur bis einschließlich der Silvesternacht an, aber an diesem Abend bleibt dann die kleine Gaststätte geschlossen.