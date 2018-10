Furtwangen Stiftung wirbt um Förderer

Doch die Bürgerstiftung engagiert sich auch in vielen anderen Bereichen, so wurden in den vergangenen beiden Jahren sieben Ruhebänke in der Innenstadt aufgestellt, ein Wunsch, der von älteren Menschen, Familien mit Kindern oder Personen mit Behinderungen an die Stiftung herangetragen worden war. Unterstützt wurde auch die Komplettsanierung des Flügels am Otto-Hahn-Gymnasium, die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Bergwacht oder das Sommerferienprogramm den Stadt sowie das städtische Kinderfest.