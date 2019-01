In diesem Jahr sind Sternsinger in Furtwangen bis 5. Januar unterwegs. Mit vier Gruppen und acht jugendlichen Betreuern starteten die Kinder am Mittwoch in diese weltweit stattfindende Sternsingeaktion. Die Kinder und Jugendlichen bringen den Segen "Christus Mansionem Benedicat" in die Häuser. Unter dem Motto "Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit" soll ein Zeichen dafür gesetzt werden, dass alle zur Gemeinschaft gehören und keiner ausgeschlossen wird. Kinder mit Handicap werden unterstützt, damit sie aktiv am Leben teilhaben können. Foto: Zähringer