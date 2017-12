Furtwangen Stephanstag wird mit Messe gefeiert

Pastoraler Charakter wurde nahezu durchgängig mit wiegender Dreierbewegung beibehalten. Davon kündete bereits das "Kyrie". Zupackend gelang das "Gloria" und rhythmisch, metrisch und melodiös differenziert wurde das "Credo" geformt.

Lieblichen Charakter trug das "Sanctus" mit jubelndem "pleni sunt coeli". In einem ruhigen Adagio war das "Agnus Dei" gehalten und schwungvoll erklang das "dona nobis pacem".

Dirigent Frank Rieger sorgte mit klarer Ansage für sichere Einsätze von Chor und Orchester. Daneben war er als erfahrener Organist zu hören: Beeindruckend war seine einfallsreiche Fantasie über "Nun freut euch ihr Christen" und groß angelegt war das Postludium, eine großartig kolorierte Toccata über "Gottes Sohn ist uns heut geborn" des kanadischen Organisten Denis Bedard. Daneben ließ Johanna Rieber an der Klais-Orgel den "Gammal fäbodpsalm fran dalarna" des Schweden Oskar Lindberg hören, ein ruhig dahinfließender, mit nordischen Empfindungen ausgestatteter Bittchoral.

In seiner Predigt ging Pfarrer Demmelmair auf Hass und Streit in der Welt ein, Zwist im Großen wie im Kleinen. Jesus fordere aber auf: "Nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden Euch vor Gerichte bringen" und wünschte sich Glaubensbezeugung.

Der Stephanstag berge die Erkenntnis: "Ich bin auf dem rechten Weg, in der Spur dessen, der zum Widerspruch gereizt hat, selber ganz viel aushalten musste, uns aber sicher sein lässt, Liebe und Leben zu gewinnen."