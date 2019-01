Furtwangen Startschuss zur Fasnet

Am 23. Februar folgt der bunte Abend des Narrenclubs in der Schwarzwaldhalle. Beginn ist um 20 Uhr, die Halle öffnet um 18 Uhr. Am Schmutzigen Donnerstag, 28. Februar, steht um 14.30 Uhr die Kinder-Fasnet in der Schwarzwaldhalle auf dem Programm.

Am Fasnet-Sonntag, 3. März, öffnet nach dem Furtwanger Umzug ab 16 Uhr in der Schwarzwaldhalle das ehemalige Café, in das der Narrenclub einlädt. Und am Rosenmontag, 4. März, findet als Abschluss und Höhepunkt der Neukircher Umzug statt. Aufstellung der Teilnehmer ist ab 14 Uhr in der Talstraße. Nach dem Umzug gibt es buntes Treiben in der Schwarzwaldhalle.