Furtwangen. Zu einem Feuerwehreinsatz wegen einem technischen Defekt an einer Heizungsanlage ist es am Sonntagabend, kurz nach 22 Uhr, an einem Gebäude in der Weiherstraße gekommen. Zwei Tage zuvor war infolge Sturm und Dauerregens Wasser in den Heizraum des Hauses eingedrungen. Vermutlich hatte dieses Wasser bei der Wiederinbetriebnahme der Heizanlage dafür gesorgt, dass es zu einer starken Rauchbildung kam. Die Feuerwehr Furtwangen rückte nach der Verständigung wegen eines Brandes mit vier Fahrzeugen und 20 Mann zusammen mit einem DRK-Rettungswagen zu dem vermeintlichen Gebäudebrand aus. Schnell stand jedoch fest, dass es zu keinem offenen Feuer gekommen war. Die Heizanlage wurde bis zu einer Überprüfung durch eine Fachfirma außer Betrieb genommen.