Furtwangen Stadtkapelle schaut auf "sagenhaftes Fest" zurück

Die Wahlen bestätigten den Vorsitzenden Volker Schwer im Amt. Der zweite Vorsitzende wurde Manuel Burgbacher, er löste Matthias Eilf ab. Schriftführerin Stefanie Weiß wurde ebenso bestätigt wie Kassierer Harald Schorpp und sein Stellvertreter Andreas Burger. Als Vizedirigent löste Florian Brüser Martin Moser ab. Zu Beisitzern wurden Vivian Mauch, Stefan Kammerer, Alexandra Kuner und Dieter Disch gewählt.

Auch für das Jahr 2019 kündigte Volker Schwer einen attraktiven Terminplan an. Erfreulich sei, dass in diesem Jahr beim Trödlermarkt wieder im Ochsengarten der Stadtkapelle-Stand aufgebaut werden kann. Bei schönem Wetter steht für die Musiker am 27. Januar Rodeln auf dem Programm.

Helfen wird die Stadtkapelle mit etwa 15 Aktiven am 1. Juni beim Jubiläumsfest der benachbarten Vöhrenbacher Stadtkapelle.