Furtwangen Stadt nur über Umwege erreichbar

Für Touristen ist es derzeit nicht mehr ganz so einfach, den Schwarzwaldort Furtwangen zu erreichen. Herdner verweist auf die Vollsperrung an der B 500 zwischen Kalter Herberge und Abzweigung nach Gütenbach, die Vollsperrung an der L 173 bei Vöhrenbach sowie die Straßenarbeiten zwischen Eisenbach und Neustadt.

Umleitungen führen seither nach Furtwangen, die die Erreichbarkeit erschweren. "Das merken alle", geht der Bürgermeister davon aus, dass sich die Umleitungen negativ auf die Bilanz der von Touristen genutzten Einrichtungen in Furtwangen auswirken. Um so mehr hofft er, dass sich die Situation bald wieder normalisiert und die Baustellen zu einem Ende kommen.

Für die Vollsperrung an der B 500 spricht das Regierungspräsdidium von einem geplanten Abschluss am 7. September. Die Baustelle an der L 173 soll laut Vöhrenbacher Stadtverwaltung vor den Sommerferien beendet werden.