Furtwangen Stadt macht mit Carsharing mobil

Furtwangen macht mobil und das mit Carsharing. Am Montag war der offizielle Start. Künftig steht in der Tiefgarage P1 in der Grieshaberstraße ein Fahrzeug neben der E-Tankstelle, das über die Stadtverwaltung gemietet werden kann.

Furtwangen. Die Stadt nahm ein entsprechendes Angebot des Autohauses Storz an. Carsharing-Leiter Fabian Klein und Oliver Masny als Leiter der Storz-Filiale in Schönenbach stellten den Wagen am Rathaus vor. Auch Bürgermeister Josef Herdner ließ sich informieren.

Eine Chipkarte ist nötig, die sich bei Sonja Michael im Parterre des Rathauses ordern lässt. Die Bezahlung erfolgt per Abbuchung. Über einen so genannten Transponder, den Bordcomputerm kann die Zentralverriegelung geöffnet werden. Man muss nur die Kundenkarte an die Windschutzscheibe halten. E