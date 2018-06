Furtwangen Stadt hat Hochschwarzwald im Blick

Nach zwei Klausurtagungen, so berichtete Bürgermeister Josef Herdner, kristallisierten sich zwei Möglichkeiten heraus. Eine Möglichkeit wäre, das "Ferienland 2.0" zu schaffen, eine "Light-Version", in der man sich wieder auf seine ureigensten Aufgaben wie Marketing, Vertrieb und Imageverbeserung konzentrieren wolle.

Die andere Alternative ist der Einstieg in die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Ihr gehören derzeit 16 Gemeindenmit 20 Tourist-Infos an (siehe Infokasten unten).

"Wir müssen was machen und in Hinblick auf die Kosten Strukturen ändern", so Herdner. Sollte das Ferienland als "2.0" bestehen bleiben, seien Personalreduzierungen in den Tourist-Infos vorgesehen. Dafür solle ein "Info-Punkt" im Uhrenmuseum eingerichtet werden. Einmal in der Woche soll es auch einen Beratungstermin für Vermieter und Gäste geben.

"Finanziell halten sich die HTG als auch die neue Organisationsstruktur des Ferienlandes 2.0 die Waage", so Herdner. Aufgrund der Größe und finanziellen Ausstattung liege der Vorteil der HTG allerdings darin, dass eine "viel stärkere Marktdurchdringung" gegeben sei und damit ein größerer Personenkreis auf die Region aufmerksam gemacht wird. Außerdem erfolge eine klare Verortung der Marke "Hochschwarzwald" im Gegensatz zur Marke "Ferienland".

"Wenn wir im Ferienland bleiben, müssen wir uns klar sein, dass nur noch vier Kommunen übrig sind, von der eine wackelt" erklärte Axel Weber im Namen der CDU-Fraktion.

Auf der anderen Seite bestehe in seiner Fraktion auch die Sorge, dass Furtwangen in der weitaus größeren HTG "untergeht". Weber erbat sich mehr Fakten und eine tabellarische Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile.

"Mit der HTG würden wir endlich weg vom Begriff ›Ferienland‹ kommen" sagte FW-Fraktionssprecher Rainer Jung. Dieser Begriff sage wenig aus. Jung störte sich daran, dass von rund 500 stimmberechtigten Mitgliedern des Ferienland-Vereins bei der Hauptversammlung nur rund ein Sechstel anwesend waren. "Damit sind wir ziemlich frei in unserer Entscheidung", so Jung.

"Auf uns hat die Vorstellung der HTG bei der Versammlung einen professionellen Eindruck gemacht" sagte Heinz Guhl (SPD). Vom Titel "Ferienland" halte er nicht viel, "das kann auch in der Lüneburger Heide sein. Die HTG bringt uns dagegen mehr Verortung".

Ulrich Mescheder (UL) berichtete, dass sich seine Fraktion die Frage gestellt habe, was bei der HTG die Kosten für die Vermarktung wie den Bike-Marathon seien. "Diese Details müssten dann ausgehandelt werden", erwiderte Josef Herdner.

Der Schultes formulierte den Beschlussvorschlag. In dem heißt es, dass der Gemeinderat Verhandlungen mit der HTG aufnehmen soll. Ziel soll die Kooperation sein. Die Vertragsdauer solle vorerst fünf Jahre betrage. Der Gemeinderat werde über den Stand der Verhandlungen informiert und schlußendlich auch die Entscheidung treffen. Das fand einmütige Zustimmung.

Überraschend einmütig hat sich der Gemeinderat am Dienstagabend für die Aufnahme von Verhandlungen mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) ausgesprochen. Zwar ist Furtwangen nicht so stark vom Tourismus abhängig wie zum Beispiel die Nachbargemeinde Schönwald, doch der jährliche sechsstellige Zuschussbedarf für die Tourismusförderung strapaziert die ohnehin knappe Stadtkasse. Kosten sparen ist die Devise. Trotzdem sollen Donauquelle, Uhrenmuseum und hochkarätige Veranstaltungen wie Bike-Marathon oder Uhrenmesse prominent vermarktet werden. Mit der HTG und ihren 20 Tourist-Infos sowie 16 Mitgliedsgemeinden hätte die Stadt einen renommierten Partner in der Touristik-Vermarktung, der in der Lage ist, Furtwangen und seine Attraktionen weltweit zu vermarkten und somit neue Gästegruppen und Horizonte zu erschließen.

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH wurde am 2. Oktober 2008 als Zusammenschluss der zehn Orte Breitnau, Eisenbach, Feldberg, Friedenweiler, Hinterzarten, Lenzkirch, Löffingen, Schluchsee, St. Märgen und Titisee-Neustadt gegründet.

Entstanden ist die Gesellschaft aus einem Zweckverband, der anlässlich des Baus des Badeparadieses Schwarzwald in Titisee-Neustadt ins Leben gerufen wurde.

In den folgenden Jahren wurde das Gebiet um die Orte St. Peter, St. Blasien, Häusern, Rothauser Land (bestehend aus den Gemeinden Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf), die Bergwelt Todtnau und Todtmoos erweitert. Damit umfasst das Unternehmen heute 16 Orte mit rund 62 000 Einwohnern.

Insgesamt gehören 20 Tourist-Informationen zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die sich auf die jeweiligen Gemeinden verteilen.

Geographisch gesehen erstreckt sich das Gebiet der Hochschwarzwald Tourismus GmbH über eine Fläche von rund 810 Quadratkilometern. Damit ist das Gebiet flächenmäßig größer als die Stadt Hamburg.

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH als zentrale Tourismusorganisation ist gleichzeitig Träger der kooperativen Aufgaben der Destination Hochschwarzwald.

Sie fasst die Gastgeber und Leistungsträger der Region zusammen und profiliert sie unter der gemeinsamen Marke "Hochschwarzwald" auf nationalem und internationalem Markt.