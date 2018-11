Furtwangen St. Martinsumzüge mit Laternenschein und Mantelteilung

Neukirch

Am Samstag, 10. November, gestaltet der Kindergarten ab 17.30 Uhr einen Wortgottesdienst in St. Andreas Neukirch, anschließend ist Martinsumzug mit Mantelteilung auf dem Schulhof. Jedes Kind erhält eine Martinsgans und einen Apfel. Für das leibliche Wohl ist mit Würstchen, Kuchen, Glühwein und Punsch gesorgt.

Rohrbach

In St. Johann Rohrbach findet am Montag, 12. November, um 17.30 Uhr die Martinsfeier in der Kirche statt, danach startet der Martinsumzug. Die Krabbelgruppe lädt anschließend zum Punsch ein.

Gütenbach

Ebenfalls am 12. November ist Treffpunkt um 17.45 Uhr vor der Kirche St. Katharina in Gütenbach zum Martinsumzug und anschließendem Wortgottesdienst. Zum gemeinsamen Ausklang lädt der Elternbeirat des Kindergartens ein.

Furtwangen

In St. Cyriak in Furtwangen findet am Sonntag, 11. November, ab 17.30 Uhr die Martinsfeier in der Kirche statt, danach zieht der Martinsumzug zum Marktplatz. Hier wird die Geschichte von St. Martin nachgespielt, anschließend bewirtet der Elternbeirat.

Schönenbach

In St. Nikolaus Schönenbach beginnt die Martinsfeier am Dienstag, 13. November, um 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz. Der Martinsumzug mit Mantelteilung auf dem Hof des Kindergartens schließt sich an. Danach bietet der Elternbeirat Punsch an.