Furtwangen St. Cyriak: Mitarbeiter positiv auf Coronavirus getestet

Spath ist zuversichtlich, dass die Sache gut ausgeht. Er steht im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Bei einem Corona-Verdacht wird der Zustand der betroffenen Person in der Regel für 14 Tage beobachtet. Bislang habe noch keiner der 19 betroffenen Mitarbeiter des Küchenteams Symptome gezeigt. Sollte das bis in zwei Tagen so bleiben, können alle Mitarbeiter wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren.

In St. Cyriak herrschen seit Beginn der Corona-Krise strenge Sicherheitsmaßnahmen, denn vor allem für die kranken und hochbetagten Bewohner stellt jede Infektion ein hohes Risiko dar.

Trotz der Einschränkungen des Küchenbetriebes geht das Leben in St. Cyriak weiter. Spath: "Wir sind alle trotz des Falles guter Dinge, dass der Verlauf milde bleiben wird und möglichst keine weitere Infektion oder Übertragung im Hause stattgefunden hat oder stattfinden wird. Hierfür leisten alle Mitarbeiter von St. Cyriak täglich ihren Beitrag dazu, auch was die Umsetzung der bundeseinheitlichen Verordnung an Hygienemaßnahmen anbelangt."