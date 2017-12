Furtwangen Springseil macht Kinder mobil

Trainer und Sportlehrer sind hier im Auftrag der Herzstiftung unterwegs und führen an den Schulen entsprechende Kurse durch. "Springende Herzen" oder auf neudeutsch "Skipping Hearts" heißt dieses Programm der deutschen Herzstiftung. Denn es geht im Wesentlichen um das Springen mit dem Springseil. Mit diesem einfachen Sportgerät können die Kinder sich jederzeit und überall intensiv bewegen.

Mit einem kleinen Training und einer entsprechenden Anleitung soll bei den Kindern der Spaß an diesem Ausgleichssport geweckt werden. An der Grundschule Neukirch waren es 26 Schüler der dritten und vierten Klasse, die in diesem Jahr an dem Programm teilnahmen. Eineinhalb Stunden lang wurde hier das Springen mit dem Sprungseil erläutert und dann auch kräftig geübt. Den Abschluss bildete eine Vorführung, zu der die Eltern der Schüler eingeladen waren.

Aber auch die ersten beiden Klassen der Schule waren als Zuschauer in die Schwarzwaldhalle gekommen. Die Kinder führten hier nun vor, was sie in diesem Kurs gelernt hatten. Zuerst einmal gab es Sprünge allein oder mit einem Partner. Das Ganze steigerte sich dann bis zum Sprung über zwei große, sich kreuzende Seile.