Furtwangen Sprechpensum und -tempo beeindrucken tief

Furtwangen. Ein Abend voll scharfer Beobachtungsgabe in atemberaubendem Sprechtempo präsentierte Lutz von Rosenberg Lipinsky am Freitagabend in der Kulturfabrik. Bei seinem Programm "Wir werden alle sterben – Panik für Anfänger" legte er den Fokus auf die aktuelle deutsche Gemütslage. Als Pilot lavierte er durch den Abend, die Reise mit der Fluggesellschaft "panik international" gab im ersten Teil lästerliche Einsichten. Er holte zum Rundumschlag auf die Politik und deren Vertreter aus und auf die Finanzkrise mit stetem Seitenhieb auf den anwesenden Sponsor Volksbank Mittlerer Schwarzwald – sehr zu Freude des Publikums.

Die Welt werde immer verrückter, die öffentliche Panik ist groß und die Verunsicherung wächst stetig. Im zweiten Teil steigerte er das Sprachpensum und -tempo noch einmal, was schier unmöglich schien. Der Hamburger entlarvte das "Volk der Ingenieure", sämtliche Großprojekte zog er im jeweiligen Dialekt durch den Kakao. Es gebe halt immer was zu meckern, der zu heiße Sommer, das WM-Aus, Schuldenkrise, Zuwanderung und Terrorgefahr – und das rund um die Uhr im Internet.

Auch die gelangweilte Facebook-Jugend bekam ihr Fett weg. Man könne es dem Deutschen nicht recht machen, die Stimmung schwanke zwischen Pessimismus und Zynismus. Aber Hauptsache Geschrei. Doch man müsse genau hinschauen, warum einer schreit. Zum eigentlichen Thema differenzierte er dann zwischen Angst und Panik. Habe man Angst vor einer Situation, sie nicht bewältigen zu können, fahre das System hoch und sei für Angriff oder Flucht bereit. Dabei helfe Konfrontationstherapie am besten. Seine Schlussfolgerung: alle Migranten nach Mecklenburg-Vorpommern, um den AfD-lern zu zu helfen. Panik hingegen komme vom Wort her aus der griechischen Mythologie, dem Hirtengott Pan, der mit seinem Geschrei seine Herde aufscheuchte, Panik komme von innen und sei künstlich erzeugt, sagt Lutz von Rosenberg Lipinsky. Die Politik schüre jedoch Panik, man fühle sich ohnmächtig, werde hilflos und verliere dabei sein Mitgefühl, so sein anregender politischer Kurzschluss.