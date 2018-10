Furtwangen In sportlicher Hinsicht gibt es durchaus noch Luft nach oben

Schriftführerin Tina Blessing berichtete über zahlreiche Aktivitäten. Besondere Erwähnung fand unter anderem die insgesamt 40. Sportwoche. Das "Spiel der Legenden" erinnerte dabei noch an die letzten großen sportlichen Erfolge, wie den Aufstieg in die Kreisliga A im Jahr 1993 oder den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga vor 20 Jahren (1998). Von einem ordentlichen Plus in der Kasse konnte Hauptkassiererin Natalie Löffler berichten. Grund hierfür war unter anderem der letzte Teil des Zuschusses des badischen Sportbundes für die Umwandlung des Hartplatzes in eine Naturrasenplatz. Auch das gute Wirtschaften im Vereinsheim sowie bei verschiedenen Veranstaltungen durch den Förderverein helfen den Sportfreunden jährlich über die Runden zu kommen. Besonders der Unterhalt des Vereinsheimes, des Rasenplatzes sowie der komplette Spielbetrieb schlagen mit sehr hohen Kosten zu Buche.

Auf eine sportlich nicht allzu erfolgreiche Saison blickte Stefan Scherzinger vom Spielausschuss zurück. Trotzdem dankte er dem ausgeschiedenen Trainer Sascha Duffner für seine Arbeit. Er hoffe, dass wieder bessere Zeiten kommen. Dass momentan fast nur eigene Jugendspieler für die Sportfreunde auflaufen, sei natürlich sehr positiv, doch auch dort werde der Zusammenhalt auf Dauer nur da sein, wenn man auch wieder mehr sportliche Erfolge erzielen könne.

Auch im Bericht des AH-Leiters Werner Dotter kam die gute Kameradschaft zwischen den dort mitbeteiligten Vereinen FC Furtwangen und FC Vöhrenbach zum Ausdruck. Von 60 eigenen Jugendspielen konnte Jugendleiter Arnold Hettich berichten. Viele davon kicken in Spielgemeinschaften mit dem FC Furtwangen, den Spfr. Neukirch und dem FC Gütenbach. Das funktioniere sehr gut. Vorsitzender Horst Hettich dankte deshalb vor allem allen Helfern und Förderern, die das Vereinsleben der Sportfreunde aufrecht erhalten. Dies kam dann auch bei den anschließenden Ehrungen zum Ausdruck.