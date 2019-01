Furtwangen Sportler trainieren erfolgreich für das deutsche Abzeichen

Das Abzeichen in Gold bekam zum 50. Mal Alfons Eschle. Angelika Scherzinger bekam zum 16. Mal Gold. Thomas Biehler war zum dritten Mal dabei und erhielt das Sportabzeichen ebenfalls in Gold. Ilona Heine und Martina Wehrle waren zum zweiten Mal dabei und erhielten ebenfalls das Abzeichen in Gold. Katja und Peter Schlageter haben das Sportabzeichen zum ersten Mal absolviert und erhielten das Abzeichen ebenfalls in Gold. In der Hoffnung, dass 2019 vielleicht noch ein paar Teilnehmer hinzukommen, wird man wieder ab Mai jeden Montag für das Sportabzeichen trainieren.

Das Sportabzeichen kann ab dem Alter von sechs Jahren erworben werden. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Die Disziplingruppen für das Sportabzeichen sind Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. In diesen Gruppen gibt es wieder mehrere Disziplinen, die ausgewählt werden können. Die Schwimmfähigkeit muss nachgewiesen werden.

Für Fragen steht Kletus Weiß unter Telefon 07723/28 57 oder per E-Mail kletusweiss@t-online.de zur Verfügung.