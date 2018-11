Neu eröffnet hat die Kampfsport- und Fitness-Schule Müller/Krav Maga Defcon in der Wilhelmstraße 3 in Furtwangen. Die Schule hatte bislang ihren Standort in der Tennishalle. Die Räumlichkeiten wurden speziell auf die Bedürfnisse einer professionellen Kampfkunstschule umgebaut. Die Leitung hat Patrick Müller. Angeboten wird Unterricht für Kinder von drei bis 13 Jahren sowie für Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren. Foto: Müller