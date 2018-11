Furtwangen-Schönenbach. Am Mittwoch, 7. November, tragen die Sportfreunde Schönenbach ein weiteres Auswärtsspiel aus. Dabei muss das Team im ersten Rückrundenspiel beim Lokalrivalen in Nußbach antreten. Das Spiel beginnt um 19 Uhr. Auch die zweite Mannschaft spielt in Nußbach. Das Spiel findet am Donnerstag, 8. November, 19 Uhr, in Nußbach statt.