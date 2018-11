Furtwangen Sport macht den Kopf für Mathe frei

Diese Schüler haben in speziellen Kursen gelernt, wie sie ihre eigene Klasse in den zahlreichen Doppelstunden mit einfachen Bewegungsspielen für das Lernen neu motivieren können. Schon in wenigen Minuten werden so die Köpfe der Kinder und Jugendlichen mit frischem Sauerstoff versorgt, um anschließend etwa eine schwierige Matheaufgabe zu meistern. Eine besondere Auszeichnung erhielten kürzlich die Klassen 8a und 8b als die bewegungsfreudigsten Klassen in den großen Pausen.

Der Außensportplatz des OHG mit Basketballkörben und Fußballtoren ist während der Pausen stets geöffnet und wird von diesen beiden Klassen bei Sonne, Regen und auch bei Minustemperaturen täglich genutzt.

Daher überreichten Schulleiter Andreas Goldschmidt und die Sportlehrerinnen Nina Adams und Lisa Vogt den Klassen jeweils eine Urkunde und einen hochwertigen Fußball. Damit soll ein deutliches Zeichen für die gesundheitsbewusste und leistungsfreudige Gesamtausrichtung der Schule gesetzt werden, was der Schulleitung in Zeiten des zunehmenden Bewegungsmangels unter Jugendlichen ein wichtiges Anliegen ist.