Furtwangen-Neukirch (ate). Am Sonntag, 18. November gastiert der FC Pfaffenweiler II bei den Sportfreunden Neukirch. Anpfiff ist um 14.30 Uhr. Die zweite Damenmannschaft empfängt am Samstag, 17. November, 16 Uhr, den FV Tennenbronn. Die erste Damenmannschaft spielt am Sonntag um 14 Uhr in Hausen im Wiesental.