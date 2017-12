Furtwangen Spaß an Sport steht im Vordergrund

Viel Spaß und Bewegung

Er hatte dazu vier Trainer aus dem Bereich der Fußballschule mitgebracht. Der SC Freiburg hat einen ganzen Pool solcher Trainer, beispielsweise Sportstudenten, die immer wieder den Verein bei solchen Veranstaltungen unterstützen. Unter deren professioneller Anleitung gab es für die Schüler der sechsten Klassen des OHG viel Spaß und Bewegung.

Gezielte Förderung

Dies sei keine Werbeveranstaltung für Fußball oder gar eine Sichtung nach Nachwuchs, so Manuel Dick. Man wolle bei den Kindern den Spaß an der Bewegung fördern, so Manuel Dick.

Jeweils die Hälfte der Schüler nahm an diesem Programm in der Sporthalle teil, die andere an den beiden Workshops. Mit viel Begeisterung absolvierten die Kinder in kleinen Gruppen in der Sporthalle verschiedene Stationen, bei denen gezielt bestimmte Formen der Bewegung und auch Koordination trainiert wurden.

Im Rahmen des Schulprojekts "SC macht Schule" war darüber hinaus auch das Präventionsnetzwerk "b.free" vor Ort, um im Hinblick auf den Umgang mit mit Alkohol und Nikotin die Kinder zu schulen. Das Netzwerk ist ein Projekt der Rotary Clubs im Landkreis Konstanz, das 2005 gestartet wurde gegen den Missbrauch von Alkohol bei Kindern und Jugendlichen.

Im zweiten Workshop waren erneuerbare Energien das Thema. Die Energiewende hin zu einer nachhaltigen Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen der Region Südbaden ist seit 1993 das Ziel des Vereins "fesa" in Freiburg.