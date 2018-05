Furtwangen. Nach nunmehr vier Siegen in Folge kommt es nun am Mittwoch, 16. Mai, um 19.30 Uhr im Furtwanger Bregstadion zum Lokalderby gegen die DJK Donaueschingen. Die beiden Tabellennachbarn trennen nur drei Punkte und die Gäste könnten mit einem Sieg, aufgrund des besseren Tortverhältnisses, an den Platzherren vorbei ziehen. Die Gäste aus Donaueschingen haben mit Abstand den torgefährlichsten Sturm der Liga, doch die Platzherren verfügen über die drittbeste Abwehr, so dass sicherlich ein interessantes Spiel zu erwarten ist.