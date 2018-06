Furtwangen Spättle nicht nur an der Fasnet aktiv

Bei der Entlastung des Vorstands lobte der neue Zunftmeister Dirk Friese die vielfältigen Aktivitäten der Spättle-Gruppe, die zusammen mit den Hexen die größten Gruppen der Narrenzunft darstellen. Ein wichtiges Ziel für ihn sei es, dass alle Gruppen in der Zunft an einem Strang ziehen.

Bei den Neuwahlen wurden Spättlemeister Erwin Dorer, Säckelmeister Tilman Barth und die Beiräte Jessica Borho, Christine Weiß und Rebekka Weiß wiedergewählt. Bei den anstehenden Terminen steht vor allem der Spättle-Tag am 8. Juli sowie das Familienfest auf der Katharinenhöhe am 16. September auf dem Programm. Im kommenden Jahr nimmt man am Narrentreffen in Wangen und in Offenburg teil.

Ein Dank von Zunftmeister Dirk Friese galt den Spättle, die immer wieder einmal die Bewirtung in der "Färbe" übernehmen, dies sei für das Färbe-Team eine große Erleichterung. Dagmar Ganter schließlich schlug vor, einen Spättle-Stammtisch in der "Alten Färbe" einzurichten. Dieser wird nun künftig jeweils am ersten Donnerstag im Monat stattfinden.