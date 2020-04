Furtwangen Sozialstation von Coronavirus betroffen

Das hinterlässt Spuren. "Wir haben unsere Hygienemaßnahmen verstärkt, Mitarbeiter zusätzlich sensibilisiert und achten konsequent auf jedes Krankheitsanzeichen bei unseren Patienten und auch bei unseren Mitarbeiter", so Pflegedienstleiter Jürgen Wahl. Das Personal sei tagtäglich an vorderster Front und so auch permanent einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt. "Schutzausrüstung ist zwar vorhanden, jedoch nicht in dem Umfang, wie sie im Arbeitsalltag benötigt wird", so Wahl: "Würden wir konsequent mit der kompletten Schutzausrüstung arbeiten, bräuchten wir am Tag weit über 100 Ausrüstungen. Das haben wir nicht."

Vermutlich bei der Versorgung eines Patienten haben sich vier Pflegefachkräfte mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert, vermutet die Sozialstation. Die Geschäftsführerin Natalie Löffler berichtet, dass man umgehend nach Bekanntwerden der positiven Testung des Patienten die Mitarbeiter, die im Infektionszeitraum den Patienten versorgt haben, informiert habe. "In Absprache mit dem Gesundheitsamt haben wird die Mitarbeiter weiterhin zum Dienst verpflichtet, ausgestattet FFP2-Masken, die wir für solche Fälle bereithalten und natürlich nur, wenn die Mitarbeiter symptomfrei sind", so Löffler, "anders wäre die Aufrechterhaltung unseres Dienstes und die Versorgung unserer Patienten nicht mehr möglich. Zusätzlich habe man alle betroffenen Mitarbeiter testen lassen und somit die traurige Gewissheit, dass insgesamt vier Mitarbeiter infiziert sind. Die Mitarbeiter seien umgehend von der Arbeit freigestellt worden und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Im engen Kontakt mit der Stadtverwaltung

Die Sozialstation sei derzeit im engen Kontakt mit der Stadtverwaltung und dem Gesundheitsamt, so Natalie Löffler. "Derzeit können wir die Versorgung unserer Patienten noch gewährleisten. Mit dem Schritt in die Öffentlichkeit wollen wir offen mit dem Thema umgehen, weil wir auch um die große Verunsicherung unserer Patienten und deren Angehörigen wissen. Unser Dienst am Nächsten wird weitergehen, wir werden weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen, um unsere Patienten und Mitarbeiter in der Versorgung zu schützen" Täglich habe man eine oder auch mehrere Krisensitzungen, in denen weitere oder neue Maßnahmen besprochen werden. Löffler: "Wir hoffen, dass keine weiteren Infektionen sowohl bei unserem Personal als auch bei unseren Patienten dazukommen."

Das Personal, so berichten Jürgen Wahl und Natalie Löffler, sei erstaunlich gefasst. Das sei bemerkens- und vor allem lobenswert, weil man wisse, dass auch bei den Mitarbeitern eine Verunsicherung da ist.

Lob von Bürgermeister Josef Herdner

Bürgermeister Josef Herdner lobt das Engagement der Pflegekräfte in der Sozialstation, weil gerade sie durch ihre Arbeit einem hohen Risiko einer Infektion tagtäglich ausgesetzt sind, sich aber unermüdlich dafür einsetzten, dass die Patienten nach wie vor gut versorgt sind. Er sei sich bewusst, dass diese Arbeit unter einem enormen psychischen Druck erfolgt und dankte für die Arbeit.