Furtwangen Soziales Wirken wie einst Adolph Kolping

Furtwangen. Am Sonntag gedachte die Kolpingsfamile ihres Gesellenvaters Adolf Kolping. In einem Gottesdienst, der vom Chorismachor unter Leitung von Isabella Heimpel umrahmt wurde, erinnerte Präses und Pfarrer Paul Demmelmair an das soziale und vorbildliche Wirken von Adolf Kolping. Nach seinem Vorbild sei auch die Kolpingsfamilie in der Pfarrei tätig.