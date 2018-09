Furtwangen Sorgt der Biber für überflutete Keller?

In der Region hat die für das Regierungspräsidium Freiburg zuständige Biberbeauftragte Bettina Sättele gerade einige Vorgänge auf dem Tisch. Wie kommt es zur Häufung? "Der Biber ist derzeit der einzige, der die Gewässer, in denen derzeit kaum Wasser fließt, überhaupt noch sichtbar macht", so Sättele.

Was die Probleme im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Biber betrifft, so müsse man unterscheiden. So könne sie beispielsweise im Außenbereich die Sorge oftmals nicht verstehen – anders sieht es aber innerhalb der Städte aus. "Hier darf man in bestimmten Bereichen keine Ansiedlung zulassen", so die Beauftragte. Es gelte, das Ausbreiten schnellstmöglich zu verhindern, um so größeren Auswirkungen vorzubeugen. Und wenn sich der Biber bereits angesiedelt hat? "Dann muss man notfalls den Biberbau abbauen."

Ob dies auch für den Biber hinter dem Haus von Mara Hackel gilt, muss zunächst geprüft werden. Und das möglichst, bevor das Grundwasser in den Keller des Mehrfamilienhauses drückt. "In solchen Fällen ist oftmals Eile geboten", ist sich Sättele bewusst.