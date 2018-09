Furtwangen Sorgen um medizinische Versorgung

Die Zukunft der medizinischen Versorgung ist derzeit ein brennendes Thema im oberen Bregtal, vor allem nachdem nun auch der Gynäkologe Stefan Scheit aus gesundheitlichen Gründen seine Praxis schließen muss.

Furtwangen. Das Thema Ärzteversorgung lockte zahlreiche Zuhörer in den Vöhrenbacher "Ochsen". Die SPD Oberes Bregtal hatte als Referentin Lioba Kühne gewonnen. Sie ist, wie Vorsitzender Ulrich Hättich bei seiner Begrüßung betonte, Sprecherin der Ärzte im Oberen Bregtal. Ihrem Vortrag schloss sich eine zweistündige Diskussion mit vielen Themen an.

Lioba Kühne nannte eingangs einige Zahlen: in Furtwangen praktizieren derzeit sechs Ärzte, in Triberg 3,25, in Vöhrenbach drei, in Schönwald und Schonach je einer. Die Situation wird sich verschlechtern, denn nur sieben Prozent der Ärzte sind jünger als 49 Jahre. Fünf Mediziner der Region gingen seit 2012 in den Ruhestand und fanden trotz aller Bemühungen keinen Nachfolger. "Wir brauchen mehr Hausärzte", betonte Lioba Kühne. Sie erläuterte die Gründe, die junge Mediziner von der Übernahme einer Praxis auf dem Land abhalten: viel Bürokratie, wenig Attraktivität der Umgebung, der Wunsch vieler Ärztinnen, in Teilzeit zu arbeiten mit Rücksicht auf die Familie.