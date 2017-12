Furtwangen Sopranistin gibt klangvolles Konzert mit (Heimat-)Gefühl

Furtwangen. Ein ungewöhnliches Konzert, glänzend dargeboten, erlebten rund 80 Zuhörer im Furtwanger Pfarrsaal. Zu Gast war die Sopranistin Mariann Grieshaber zusammen mit Hana Kang am Klavier. Die Sängerin, die aus Vöhrenbach stammt, gab ihr erstes Konzert in der heimatlichen Region. Mit Liedern aus dem 19. Jahrhundert zog sie die Zuhörer in ihren Bann.

Erfreut über das Gastspiel in der Heimat zeigte sich auch der Leiter der Jugendmusikschule Furtwangen-St. Georgen Bernd Rimbrecht, der die Sängerin aus der Zeit an der Jugendmusikschule kennt. "Ein Ausnahmetalent mit starker Ausdruckskraft", kündigte er bei seiner Begrüßung an.

Ihr besonderes Talent stellte die Sängerin unter Beweis mit Liedern aus dem 19. Jahrhundert. Fünf Lieder aus "Myrten" von Robert Schumann bildeten den Auftakt, und schon hier bewies Mariann Grieshaber, dass ihr klangvoller Sopran alle Varianten beherrscht, von kraftvollen bis zu leisen Klängen, gefühlvoll, aber nie sentimental.