Furtwangen Sonneneinstrahlung sinkt deutlich

Die Temperatur fällt im November im Mittel auf 1,7 Grad, wobei sie vor der Jahrtausendwende noch bei 1,0 Grad lag, seither im Durchschnitt bei 2,5 Grad. Die Ex­tremtemperaturen im November lagen bisher bei 20,5 Grad einerseits und minus 17,5 Grad andererseits. Die Sonne geht in der Monatssumme auf 36 Kilowattstunden pro Qua­dratmeter zurück, wobei die Tageswerte im besten Fall noch drei Kilowattstunden pro Quadratmeter am Monatsanfang und zwei Kilowattstunden am Monatsende erreichen können.