Furtwangen Sommerfest wartet mit manch spannender Partie auf

Der Samstag beginnt schon um 10.30 Uhr mit dem Spiel der C-Mädchen und um 12.15 Uhr steigen die B-Mädchen in den Spielbetrieb ein. Die A-Jugend hat ihr Spiel um 14 Uhr. Ab 16 Uhr steigt die große WM-Party im Bregstadion – hoffentlich mit der Deutschen Nationalmannschaft. Sollte diese jedoch schon als Gruppenzweiter am Freitagabend spielen, wird dieses Spiel natürlich auch auf Großleinwand gezeigt, so der FC. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Spiel der C-Mädchen. Parallel läuft ein F-Jugend-Turnier. Ab 12 Uhr kommt es zum Spiel der zwei ten Mannschaft und zum Spiel der AH-Mannschaft. Auf 14 Uhr ist das sehr gut besetzte Blitzturnier um den Wehrle-Cup im Bregstadion angesetzt. Teilnehmer sind der Oberligist FC 08 Villingen, der Verbandsligist SV Endingen und die beiden Landesligamannschaften des FC Schonach und des FC Furtwangen. Gespielt werden immer 45 Minuten. Es beginnen die Gastgeber gegen den SV Endingen. Um 15 Uhr kommt es zum Zusammentreffen des FC 08 Villingen und des FC Schonach. Die beiden Verlierer stehen sich dann um 16 Uhr gegenüber, und um 17 Uhr kommt es zum Endspiel der beiden Sieger.

Gegen 18 Uhr wird die Tombola verlost, bei der interessante Preise zu gewinnen sind. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, neben vielen Gerichten lädt eine reichhaltige Kuchentheke zum Verweilen ein, und am Bierwagen kann man seinen Durst stillen.