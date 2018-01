Furtwangen Sommerausstellung bereits im März

Der Verein hat derzeit 282 Mitglieder, teilte Kassiererin Doris Kulke mit. Im vergangenen Jahr schloss die Kasse mit einem kleinen Plus ab. Erstmals wurde eine Ausstellung nicht in der Arche, sondern im Deutschen Uhrenmuseum veranstaltet. Gezeigt wurden Werke von Johann Baptist Kirner. Museumsleiterin Elke Schön lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Museum. Die Ausstellung mit Werken des Malers Johann Baptist Kirner fand wieder in der Arche statt. Auf großes Interesse stieß auch die Sommerausstellung "Furtwanger reisen".

In der Arche gab es neben den sonntäglichen Öffnungszeiten zahlreiche Veranstaltungen, fünf Trauungen, Geburtstagsfeiern und Vereinsfeste. Insgesamt wurden 1754 Besucher gezählt.

Die Sommer-Ausstellung 2018 wird "Häuser und Höfe einst und jetzt" zum Thema haben. Elke Schön kündigte an, dass die Ausstellung am 10. März eröffnet wird. Im Februar bleibt die Arche geschlossen.