Furtwangen So viel Schnee gabes zuletzt 2005

Wären die diesjährigen Regenfälle vom 10. bis 12. November, fast 120 Liter pro Quadratmeter, als Schnee gefallen, hätten sie einen Meter Neuschnee bringen können. Doch die Temperaturen lagen in diesen Tagen bei bis zu 6,5 Grad. In den letzten sechs Novembertagen gingen jedoch abermals mehr als 100 Liter pro Quadratmeter nieder, diesmals großteils als Schnee. Diese Tage reichten somit aus, die mittlere Schneehöhe des Monats auf acht Zentimeter zu bringen – was es zuletzt 2008 gegeben hat. Der höchste Monatswert wurde 1998 mit 18,7 Zentimetern gemessen, der höchste Tageswert am 30. November 1996 mit 80 Zentimetern.