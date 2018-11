Furtwangen So schön kann Hoffnung klingen

Dass ein Besuch der Musiker für Kinder ein unvergessliches Erlebnis ist, zeigte sich auch in der Katharinenhöhe: Schon als das Team den Raum betrat und seine Musikinstrumente aufbaute, waren die Kinder sichtbar aufgeregt. Als dann endlich die ersten Töne von Kinderliedern wie "Pippi Langstrumpf" oder "Die Affen rasen durch den Wald" angestimmt wurden, war die Begeisterung der Kinder deutlich spürbar: Sie sangen lautstark mit und tanzten gemeinsam mit den Musikern. "Mit unseren Kinderliedern wollen wir insbesondere kranken und hilfsbedürftigen Kindern ein Lächeln schenken", so Ralf Armbruster, Vorsitzender des Vereins. Neben modernen und klassischen Kinderliedern sind inzwischen auch selbstgeschriebene Songs, wie das Tourlied "Ich schenk dir ein Lächeln" hinzugekommen. Die eigens komponierten Stücke kamen auch in der Katharinenhöhe gut an, die vierwöchige Rehamaßnahmen für Familien mit einem krebs- oder herzkranken Kind sowie Jugendliche und junge Erwachsene durchführt. Ihren Auftritten in den verschiedensten Einrichtungen haben die Musiker auch das Piraten-Lied "JoHeHo" gewidmet. Es erzählt von einer Reise mit spannenden Begegnungen.

Der Besuch der Katharinenhöhe war für die Musiker ein Erfolg, der sich für sie an der Freude der Kinder messen lässt: "Es ist wunderschön, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können", sagten die Musiker zufrieden, "das bestätigt unser ehrenamtliches Engagement."

Der Verein Musik schenkt Lächeln hat in den vergangenen Jahren zwei CDs mit den beliebtesten Kinderliedern produziert, deren Verkauf der "Tour des Lächelns" zugutekommt. Die CDs können auf der Webseite www.musik-schenkt-laecheln.de erworben werden.