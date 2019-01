Furtwangen Skifreunde richten Wettkämpfe aus

Furtwangen-Rohrbach. Wie immer sind die Strecken so gestaltet, dass alle an den Wettkämpfen teilnehmen können. Der Startschuss zum Abfahrtslauf fällt am Samstag um 13 Uhr, Startnummernausgabe ist von 11 bis 12.30 Uhr. Der Langlauf beginnt am Sonntag um 13 Uhr, Startnummern gibt es von 11 bis 12.30 Uhr. Bei schlechter Witterung ist als Ausweichtermin das Wochenende vom 16. und 17. Februar vorgesehen. Alle Kinder bekommen nach dem Rennen eine Wurst mit Wecken und einen Becher mit Tee. Für das leibliche Wohl der erwachsenen Teilnehmer und Zuschauer ist ebenfalls gesorgt. Auch Nichtskiläufer sind willkommen. Diese können die Teilnehmer bei Glühwein lautstark unterstützen. Am Sonntag ist im Anschluss an den Langlaufwettbewerb gegen 18 Uhr im Schulhaus Rohrbach die Siegerehrung für beide Tage. Die Teilnehmer erhalten eine Urkunde, den besten Rennläufern hängen die Skifreunde eine Medaille um. Die Kinder bekommen Sachpreise. Außerdem werden die Mannschafts- und Familienpokale vergeben. Am Samstag steigt im Anschluss an den Abfahrtslauf eine Apres-Ski-Party für Jung und Alt. Die Piste wird zur Rodelbahn umgewandelt, auf der sich alle mit Bob oder Schlitten ins Tal stürzen können.