Furtwangen Skifans laden zur Piste

Das heißt, der traditionelle Abfahrtslauf um den 22. Bodenwaldpokal soll damit erstmals am Samstag, 19. Januar, veranstaltet werden. Austragungsort ist wieder das Gelände hinter dem Hofbauernhof in Schönenbach. Ob die Wettkämpfe tatsächlich stattfinden können, werden die Verantwortlichen bis kommenden Montag entscheiden. Als Ausweichtermin wurde das Wochenende am 2. und 3. Februar festgelegt.

Ob Wettkämpfe oder nicht – die Skifans wollen auf jeden Fall im Vereinsheim der Sportfreunde Schönenbach die zweite Bodenwälder Après-Ski-Party feiern. Diese findet entweder am 19. Januar oder spätestens dann am 2. Februar statt. Dazu ist die ganze Bevölkerung eingeladen. Den Gästen werden viel Musik und einige Überraschungen an der Skibar geboten. Beginn ist ab 20 Uhr.