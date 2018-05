Sie rangen um Bundesehre (von links): Leon Glock, Kai Rothfuß, Eric Ragg, Max Kokulan und Jannik Trenkle nahmen am 17. Mai für das OHG Furtwangen in Waldaschaff in Unterfranken am Bundesfinale des Schulringens teil. Sie haben ihr Bestes gegeben und oft endeten die sehr spannenden Kämpfe mit einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen. Egal ob Niederlage oder Sieg – als Team haben die Jugendlichen fest zusammengehalten und alles gegeben. Und es hat sich gelohnt. Am Ende des Tages erreichten die Ringer den sensationellen zweiten Platz. Nun sind die fünf Sportler aus Furtwangen ganz offiziell die zweitbeste Schulringermannschaft Deutschlands. Foto: Gibson